Mastri Birrai Umbri conquista tre medaglie ai World Beer Awards 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo le tre medaglie d’oro recentemente conquistate al Meininger Craft Beer Award 2020 Mastri Birrai Umbri, il Birrificio Artigianale di casa Farchioni, raccoglie altri tre successi al prestigioso World Beer Awards 2020. Premio “Country Winner“, assegnato alla migliore birra italiana, a Cotta 68 nella categoria Best Pale Belgian Style Tripel. Medaglia di bronzo per la Cacao Porter nella categoria Best Flavoured Chocolate&Coffee e per Cotta 21 nella categoria Best Label Design. I vincitori di quest’anno – ha dichiarato Adrian Tierney-Jones, presidente dei World Beer Awards – hanno dimostrano la verve e la ... Leggi su winemag (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo le tred’oro recentementete al Meininger CraftAward, il Birrificio Artigianale di casa Farchioni, raccoglie altri tre successi al prestigioso. Premio “Country Winner“, assegnato alla migliore birra italiana, a Cotta 68 nella categoria Best Pale Belgian Style Tripel. Medaglia di bronzo per la Cacao Porter nella categoria Best Flavoured Chocolate&Coffee e per Cotta 21 nella categoria Best Label Design. I vincitori di quest’anno – ha dichiarato Adrian Tierney-Jones, presidente dei– hanno dimostrano la verve e la ...

lucainge_tweet : Il birrificio Mastri Birrai Umbri del gruppo Farchioni conquista 3 medaglie al World Beer Award 2020 - beverfood : - strinjinmiforte : BTS MASTRI BIRRAI ???????? (si scrive così? Boh non lo so l'italiano perdonatemi mi sono appena svegliata) - supersonico1986 : Ora sarebbe bello prendere un centrale visto che non vorrei farmi eliminare dai mastri birrai irlandesi con Spizzig… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastri Birrai Mastri Birrai Umbri conquista tre Medaglie al World Beer Award 2020 bonculture I "Monsters of Beer" sfidano il coronavirus

Ben 40 birre da degustare: torna il "Monsters of Beer". L’evento che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo promuovendo birre artigianali, musica indipendente e cibi della tradizione locale, re ...

Roadhouse Meatery: eccellenze di Roadhouse nella Citylife

Roadhouse Meatery porta nel quartiere Citylife di Milano i suoi prodotti di qualità: carne dry aged e birra fresca, come appena spillata. Due caratteristiche che non possiamo trovare in tutti i Roadho ...

Ben 40 birre da degustare: torna il "Monsters of Beer". L’evento che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo promuovendo birre artigianali, musica indipendente e cibi della tradizione locale, re ...Roadhouse Meatery porta nel quartiere Citylife di Milano i suoi prodotti di qualità: carne dry aged e birra fresca, come appena spillata. Due caratteristiche che non possiamo trovare in tutti i Roadho ...