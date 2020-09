Massimiliano Morra: età, altezza, peso, fidanzata modella, il ‘più bello d’Italia’, l’incidente choc (Di lunedì 14 settembre 2020) Massimiliano Morra, col titolo di Il più bello d’Italia conseguito nel 2010, è ancora oggi seguitissimo dal pubblico femminile grazie ai tanti film e fiction televisive che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. Massimiliano, dopo aver messo da parte il sogno di diventare medico, ha percorso i primi passi nel mondo dello moda come modello per grandi marchi internazionali, quali Calvin Klein e Colt Jeans. Nel 2013 ha iniziato la carriera di attore per cui tutti lo conoscono e apprezzano. Nella sua carriera Massimiliano Morra ha recitato al fianco di grandi nomi italiani come Sabrina Ferilli, Gabriel Garko, Stefania Sandrelli, Laura Torrisi e molti altri. Oggi l’attore campano è entrato ufficialmente a far parte del cast del Grande ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 settembre 2020), col titolo di Il piùd’Italia conseguito nel 2010, è ancora oggi seguitissimo dal pubblico femminile grazie ai tanti film e fiction televisive che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni., dopo aver messo da parte il sogno di diventare medico, ha percorso i primi passi nel mondo dello moda come modello per grandi marchi internazionali, quali Calvin Klein e Colt Jeans. Nel 2013 ha iniziato la carriera di attore per cui tutti lo conoscono e apprezzano. Nella sua carrieraha recitato al fianco di grandi nomi italiani come Sabrina Ferilli, Gabriel Garko, Stefania Sandrelli, Laura Torrisi e molti altri. Oggi l’attore campano è entrato ufficialmente a far parte del cast del Grande ...

