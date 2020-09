Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, già scintille al Gf Vip: scontro tra ex (Di martedì 15 settembre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip hanno fatto il loro ingresso nella Casa quasi in simultanea. La loro storia ricorda un po’ quella di Lidia Vella e Alessandro Calabrese, che si sono ritrovati da ex insieme nella casa del Grande Fratello. E lo stesso è successo ai due attori. Alfonso Signorini … L'articolo Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, già scintille al Gf Vip: scontro tra ex proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 15 settembre 2020)Delal Grande Fratello Vip hanno fatto il loro ingresso nella Casa quasi in simultanea. La loro storia ricorda un po’ quella di Lidia Vella e Alessandro Calabrese, che si sono ritrovati da ex insieme nella casa del Grande Fratello. E lo stesso è successo ai due attori. Alfonso Signorini … L'articoloDel, giàal Gf Vip:tra ex proviene da Gossip e Tv.

