Mascherine | organizzazione e miracoli | la riapertura al Valente di Roma | «Ma mancano i supplenti» – Il video

«Dire che mi tremano le gambe non rende le idee». Rosamaria Lauricella è emozionata e non lo nega. È la preside dell'Istituto G.B. Valente di Roma, nel quartiere Collatino. Arriva a scuola all'alba, mentre sono giorni che con i suoi collaboratori sta preparando tutto per la riapertura post Coronavirus. Il momento della campanella, pochi secondi dopo le 8.20, la vede in prima linea ad accogliere i suoi studenti e le studentesse che, dopo sei mesi, tornano in aula. Cominciano le quinte elementari, poi, ogni dieci minuti, a scalare fino ai più piccoli. «Alle 9 è il momento della prima elementare, con un attimo in più di accoglienza, è un momento delicato», spiega. In totale entreranno circa 200 ...

Stiamo lavorando a diversi livelli, con un’interlocuzione sempre aperta anche con il mondo sanitario, e in stretto accordo con la Regione. Si riuscirà a garantire la permanenza dei bambini dal mattino ...

Dopo 193 giorni di chiusura riapre, col fiatone, il 70% degli istituti scolastici del Lazio. Gli altri lo faranno in differita, con date variabili dal 16 al 24 settembre. E proprio nel primo giorno di ...

Dopo 193 giorni di chiusura riapre, col fiatone, il 70% degli istituti scolastici del Lazio. Gli altri lo faranno in differita, con date variabili dal 16 al 24 settembre. E proprio nel primo giorno di ...