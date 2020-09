Mascherine, distanziamento, nuove abitudini: il ritorno a scuola raccontato da studenti, genitori e insegnanti (Di lunedì 14 settembre 2020) Scuole che hanno distribuito le Mascherine acquistate dal Commissario straordinario Domenico Arcuri, altre che hanno chiesto ai bambini di portarsele da casa. Qualche istituto, nonostante l’indicazione del ministero sia stata quella di misurare la temperatura a casa, l’ha fatta provare anche a scuola. I più fortunati hanno fatto lezioni sui nuovi banchi, ma qualcuno ha dovuto scrivere appoggiandosi solo su una sedia. A fare un bilancio di questo storico lunedì 14 settembre sono i bambini, gli insegnanti e i genitori. Gli studenti, soprattutto i più piccoli, sono tra coloro che segnalano le difficoltà più concrete: “Possiamo andare in bagno una volta sola – racconta Alessia – e se ti scappa la devi tenere. Solo se ti scappa fortissimo puoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Scuole che hanno distribuito leacquistate dal Commissario straordinario Domenico Arcuri, altre che hanno chiesto ai bambini di portarsele da casa. Qualche istituto, nonostante l’indicazione del ministero sia stata quella di misurare la temperatura a casa, l’ha fatta provare anche a. I più fortunati hanno fatto lezioni sui nuovi banchi, ma qualcuno ha dovuto scrivere appoggiandosi solo su una sedia. A fare un bilancio di questo storico lunedì 14 settembre sono i bambini, glie i. Gli, soprattutto i più piccoli, sono tra coloro che segnalano le difficoltà più concrete: “Possiamo andare in bagno una volta sola – racconta Alessia – e se ti scappa la devi tenere. Solo se ti scappa fortissimo puoi ...

