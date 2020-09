Martina Colombari è puro fascino | che femminilità! Lezione di stile per le ventenni

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) Raffinata eleganza per l’ex Miss Italia: che sia in costume o in un maxi dress la classe dinon viene mai meno, è anzi il filo conduttore del suo intero account Instagram. Anche nelle risposte ai followers – e non di meno agli haters – la quarantacinquenne di Riccione non perde mai aplomb e garbo. E se, come nell’ultimo scatto, è coperta di pura seduzione l’acclamazione non può che essere totalizzante. Il bianco e il nero le uniche tinte sulla pelle ambrata di: linee pulite e semplici per la scelta dell’outfit. Un vero trionfo. Leggi anche >> Ilary Blasi oggi, quanta “plastica” nella città dell’amore: «Si vede più lo zigomo della Tour Eiffel»Instagram: ...