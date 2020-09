Maria Paola uccisa dal fratello, la dedica d’amore del fidanzato (Di lunedì 14 settembre 2020) Maria Paola Gaglione è stata uccisa dal fratello per via della sua relazione con un trans. Ciro il fidanzato: “Eri l’unica per me, l’unica che mi amava veramente” Visualizza questo post su Instagram Amore mio.., oggi sono esattamente 3 anni di noi, 3 anni. A prenderci e lasciarsi in continuazione.. avevo la mia … L'articolo Maria Paola uccisa dal fratello, la dedica d’amore del fidanzato proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020)Gaglione è statadalper via della sua relazione con un trans. Ciro il: “Eri l’unica per me, l’unica che mi amava veramente” Visualizza questo post su Instagram Amore mio.., oggi sono esattamente 3 anni di noi, 3 anni. A prenderci e lasciarsi in continuazione.. avevo la mia … L'articolodal, lad’amore delproviene da YesLife.it.

