Maria Paola uccisa, Ciro rivela: "Il padre e il fratello la picchiavano perché stava con me" (Di lunedì 14 settembre 2020) Dovevano scappare insieme ad Acerra, ma la loro fuga è finita in tragedia. A raccontare i concitati attimi precedenti alla morte di Maria Paola, è il suo fidanzato, Ciro Migliore, transgender, nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la Clinica dei Fiori, dov'è ricoverato. Maria Paola, parla Ciro: "padre e fratello la picchiavano" "Io … L'articolo Maria Paola uccisa, Ciro rivela: "Il padre e il fratello la picchiavano perché stava con me" Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - MilanoPiedi : RT @catlatorre: Parla Ciro, il compagno di Maria Paola: 'I suoi famigliari non volevano. Dicevano che era meglio morta che con uno così'.… - racheltyrelll : RT @lazio_e: Una riflessione sulla morte di Maria Paola uccisa dal fratello perché amava un ragazzo #transgender. Quanti fratelli di #Maria… -