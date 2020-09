Maria Paola Gaglione, parla il compagno Ciro: “La sua famiglia ci ostacolava. Ora vorrei esserci io al posto suo” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine. Ma non è vero. Io non sono una femmina. Avevo 15 anni quando ho capito di essere un uomo, mi sentivo e mi sento un uomo. E Maria Paola mi ha sempre amato come uomo”. La storia tra Ciro Migliore e Maria Paola Gaglione, la 22enne di Caivano investita e uccisa dal fratello, andava avanti da tre anni. Ed era da tre anni che i familiari della giovane si erano impuntati affinché finisse la sua relazione con il compagno. In un’intervista al Corriere della Sera, è lo stesso Ciro a raccontare il perché. “Un mese fa”, spiega, si erano trasferiti in un paese vicino (ad Acerra) “perché volevamo allontanarci dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “Non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine. Ma non è vero. Io non sono una femmina. Avevo 15 anni quando ho capito di essere un uomo, mi sentivo e mi sento un uomo. Emi ha sempre amato come uomo”. La storia traMigliore e, la 22enne di Caivano investita e uccisa dal fratello, andava avanti da tre anni. Ed era da tre anni che i familiari della giovane si erano impuntati affinché finisse la sua relazione con il. In un’intervista al Corriere della Sera, è lo stessoa raccontare il perché. “Un mese fa”, spiega, si erano trasferiti in un paese vicino (ad Acerra) “perché volevamo allontanarci dalla ...

