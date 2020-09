'Maria Paola Gaglione mi ha sempre amato come uomo, dicevano che l'avevo infettata' (Di lunedì 14 settembre 2020) Ciro Migliore, compagno trans di Maria Paola Gaglione , in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera insieme alla madre Rosa Buonadonna parla del suo rapporto con lei e di quello che ... Leggi su today (Di lunedì 14 settembre 2020) Ciro Migliore, compagno trans di, in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera insieme alla madre Rosa Buonadonna parla del suo rapporto con lei e di quello che ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - Aprassia : RT @Link4Universe: L'uccisione di Maria Paola Gaglione non è avvenuta nel vuoto. E finché non interveniamo per cambiare alla radice come PA… - AgReds : RT @CucchiRiccardo: Quanta ignoranza e superficialità intorno al racconto della tragedia di Maria Paola e Ciro. L' amore è amore. Sempre. E… -