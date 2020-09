Maria Paola Gaglione, il gip: “Il fratello voleva che avesse un ‘rapporto normale’. Caduta dello scooter dovuta a sua condotta pericolosa” (Di lunedì 14 settembre 2020) Sullo scooter a bordo del quale viaggiavano Ciro Migliore e Maria Paola Gaglione, la 22enne morta nella notte tra venerdì e sabato ad Acerra, sono state trovate “impronte compatibili con la suola delle scarpe” indossate dal fratello Michele Gaglione. A scriverlo è il gip del tribunale di Nola nell’ordinanza con cui ne è stato convalidato l’arresto. Il giudice non ha dubbi nel ritenere che sia stata proprio la sua “condotta pericolosa” a causare la Caduta del mezzo e, di conseguenza, il decesso della sorella. Come si legge nelle carte, il giovane è riuscito più volte “ad affiancare” la coppia, “cercando di tagliargli la strada” e “speronando” il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Sulloa bordo del quale viaggiavano Ciro Migliore e, la 22enne morta nella notte tra venerdì e sabato ad Acerra, sono state trovate “impronte compatibili con la suola delle scarpe” indossate dalMichele. A scriverlo è il gip del tribunale di Nola nell’ordinanza con cui ne è stato convalidato l’arresto. Il giudice non ha dubbi nel ritenere che sia stata proprio la sua “pericolosa” a causare ladel mezzo e, di conseguenza, il decesso della sorella. Come si legge nelle carte, il giovane è riuscito più volte “ad affiancare” la coppia, “cercando di tagliargli la strada” e “speronando” il ...

