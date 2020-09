Maria Paola Gaglione, il fratello si difende: “Non le avrei mai fatto del male”. Michele resta in carcere – VIDEO (Di lunedì 14 settembre 2020) Il fratello di Maria Paola Guglielmo, Michele Guglielmo, durante l’interrogatorio si è difeso dicendo che si è trattato di un incidente, non l’avrebbe mai uccisa di proposito Maria Paola Gaglione, una giovane ragazza di soli 22 anni, è stata inseguita, speronata e uccisa ad Acerra dal fratello Michele Antonio perché non riusciva ad accettare la … L'articolo Maria Paola Gaglione, il fratello si difende: “Non le avrei mai fatto del male”. Michele resta in carcere – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 14 settembre 2020) IldiGuglielmo,Guglielmo, durante l’interrogatorio si è difeso dicendo che si è trattato di un incidente, non l’avrebbe mai uccisa di proposito, una giovane ragazza di soli 22 anni, è stata inseguita, speronata e uccisa ad Acerra dalAntonio perché non riusciva ad accettare la … L'articolo, ilsi: “Non lemaidel male”.inNewNotizie.it.

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - bayursid : RT @filledesfleurss: la mamma di Maria Paola in lacrime davanti alla questura per il figlio arrestato: 'fatelo uscire' Siete dei genitori… - lalbanews : Napoli, speronata e uccisa dal fratello perché ha una relazione lgbt, Maria Paola muore a 22 anni » L'alba News -