Maria Paola Gaglione, il fratello si difende: "L'ho inseguita, ma non l'ho uccisa". Il gip convalida l'arresto (Di lunedì 14 settembre 2020) Rimane in carcere Michele Antonio Gaglione, il fratello della 22enne morta ad Acerra dopo essere caduta dallo scooter sul quale viaggiava con il compagno trans. Lo ha deciso il gip Fortuna Basile di Nola convalidando l'arresto disposto dalla procura. Il giovane è accusato dell'omicidio preterintenzionale della sorella, Maria Paola Gaglione, aggravato dai futili motivi. Durante l'udienza davanti al giudice, Gaglione ha spiegato di averla "inseguita" a bordo del suo motorino, ma di non averla uccisa lui. "Non ho provocato io l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando tutta la famiglia nella disperazione". La pensa diversamente il compagno di ...

