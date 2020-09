Maria Paola Gaglione e Ciro Migliore: la storia d’amore interrotta dalla morte e dalla transfobia (Di lunedì 14 settembre 2020) La storia d’amore tra Maria Paola Gaglione, la ragazza ventenne di Caivano morta in seguito al balzo dallo scooter speronato dal fratello maggiore Michele (ora in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale) e Ciro Migliore, 22 anni, un ragazzo trans FtM (Female to Male), ricoverato in clinica dopo l’incidente e l’aggressione subita sempre ad opera del fratello della sua fidanzata, era cominciata tre anni fa. La storia d’amore tra Maria Paola Gaglione e Ciro Migliore Maria Paola e Ciro si erano conosciuti nella villa di Caivano. Da solo un mese i due avevano deciso di andare a convivere ad Acerra, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Lad’amore tra, la ragazza ventenne di Caivano morta in seguito al balzo dallo scooter speronato dal fratello maggiore Michele (ora in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale) e, 22 anni, un ragazzo trans FtM (Female to Male), ricoverato in clinica dopo l’incidente e l’aggressione subita sempre ad opera del fratello della sua fidanzata, era cominciata tre anni fa. Lad’amore trasi erano conosciuti nella villa di Caivano. Da solo un mese i due avevano deciso di andare a convivere ad Acerra, ...

