Maria Paola Gaglione | Ciro parla della compagna morta a Caivano | “Provo solo dolore Me la hanno portata via per sempre”

"Provo solo dolore, me l'hanno portata via per sempre". Così Ciro ricorda la compagna Maria Paola, morta a Caivano dopo essere stata speronata dal fratello contrario alla loro relazione. Durante la conferenza stampa con la sua famiglia, appare più volte emozionato e ammette di aver sognato un futuro insieme.

