Maria Paola Gagliano, il messaggio del compagno Ciro: “Amore mio non posso accettarlo, ti amerò per sempre” (Di lunedì 14 settembre 2020) Caivano, Maria Paola uccisa dal fratello. Il messaggio di Ciro Maria Paola Gaglione è stata uccisa dal fratello Michele Antonio dopo essere stata speronata in scooter. Lui non accettava la relazione della sorella con un ragazzo trans, Ciro Migliore. Quest’ultimo, che si trovava in motorino con Maria Paola, è sopravvissuto all’agguato riportando solo alcune ferite. Gaglione avrebbe confessato: “Volevo dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là che ha “infettato” mia sorella che è sempre stata ‘normale’”. Il post di Ciro su Instagram Ciro Migliore affida a un post Instagram il suo dolore per la morte ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) Caivano,uccisa dal fratello. IldiGaglione è stata uccisa dal fratello Michele Antonio dopo essere stata speronata in scooter. Lui non accettava la relazione della sorella con un ragazzo trans,Migliore. Quest’ultimo, che si trovava in motorino con, è sopravvissuto all’agguato riportando solo alcune ferite. Gaglione avrebbe confessato: “Volevo dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là che ha “infettato” mia sorella che è sempre stata ‘normale’”. Il post disu InstagramMigliore affida a un post Instagram il suo dolore per la morte ...

