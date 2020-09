Maria Paola, Ciro, scusateci: il giornalismo italiano, sulla vostra storia, ha dato il peggio si sé (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri, a fine giornata, una giornata volutamente trascorsa lontano da internet, ho letto le parole che Ciro, il compagno di Maria Paola, ha dedicato alla sua fidanzata uccisa. 'Perché Dio ha preso lei ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri, a fine giornata, una giornata volutamente trascorsa lontano da internet, ho letto le parole che, il compagno di, ha dedicato alla sua fidanzata uccisa. 'Perché Dio ha preso lei ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - d_stormbornn : RT @amaricord: Non so con quale coraggio i famigliari di Maria Paola stiano difendendo il suo assassino. Chiedono silenzio e giustizia per… - ventu1959 : RT @Moonlightshad1: Una legge contro l'omo e la transfobia che spesso sfociano in violenza, come ci racconta la vicenda orribile di Maria P… -