Marco e Gabriele Bianchi | l’unica preoccupazione

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 14 settembre 2020) Giunti a Rebibbia, a poche ore dal pestaggio di Willy,sembrano preoccupati da una cosa soltanto. A poche ore di distanza dal pestaggio di Willy Monteiro, secondo quanto riportato da Yahoo, l’unicadiarrivati in carcere con l’accusa di omicidio preterintenziolale (poi cambiata in volontario) era la mancanza di acqua minerale e la costrizione a bere quella del rubinetto. "In carcere solo acqua?!" “Ma adesso saremo costretti a bere l’acqua di rubinetto?“. Così avrebbero chiestouna volta giunti a Rebibbia la sera di domenica 6 settembre 2020. Si tratta di uno di quei segnali di minimizzazione ...