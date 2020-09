Mara Venier, la confessione a Domenica In lascia tutti senza parole (Di lunedì 14 settembre 2020) Mara Venier è ufficialmente tornata in tv e lo ha fatto con il botto. I fan aspettavano il ritorno di Mara da un pò di tempo e finalmente il grande giorno è arrivato. Nella giornata di ieri Mara Venier è tornata in onda con Domenica In e la puntata è stata un grande successo, con tanti ospiti, tanti racconti e tanto divertimento per il pubblico presente in studio e per i telespettatori a casa. Mara, dopo aver meritato un periodo di vacanza e dopo l’infortunio al piede, sembra abbia fatto ritorno in tv con una nuova stagione di Domenica in. La prima puntata della trasmissione è stata anche una grande occasione per Mara per poter rivivedere gli anni giovanili della conduttrice, che come ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 14 settembre 2020)è ufficialmente tornata in tv e lo ha fatto con il botto. I fan aspettavano il ritorno dida un pò di tempo e finalmente il grande giorno è arrivato. Nella giornata di ieriè tornata in onda conIn e la puntata è stata un grande successo, con tanti ospiti, tanti racconti e tanto divertimento per il pubblico presente in studio e per i telespettatori a casa., dopo aver meritato un periodo di vacanza e dopo l’infortunio al piede, sembra abbia fatto ritorno in tv con una nuova stagione diin. La prima puntata della trasmissione è stata anche una grande occasione perper poter rivivedere gli anni giovanili della conduttrice, che come ...

annatomasi1 : RT @CiroSannino85: E il format Mara Venier? Ah...Giustizia Divina. Complimenti @StefanoColetta2 - Pinobianconero : RT @RevenewsI: Ospite di #DomenicaIn, @_AnnaTatangelo_ ha parlato con Mara Venier della nuova 'Anna' e di come si senta - ora più che mai -… - infoitcultura : Ascolti tv ieri pomeriggio, Domenica In di Mara Venier vs Daydreamer di Can Yaman: chi ha vinto? - PBerluskony : RT @CinguettaTV: Domenica In 'SOLITARIA ' per Mara Venier. Esordio da dimenticare per il programma di rai1 che registra 2.247.000 14,59prim… - ivanburatti : Mara Venier sbarca su TikTok e svela qualche retroscena di #DomenicaIn. Personalmente amo. -