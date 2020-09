Mamacrowd | “G311 – Green Living” ai vertici classifica campagne equity crowdfunding immobiliare

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Creare un piccolo quartiere urbano altamente sostenibile in un contesto riqualificato e in forte crescita questo l’obiettivo del progetto G311-Living, prima campagna nel segmentolanciata a inizio giugno da, piattaforma italiana di. L’innovativo progetto di sviluppodi un’area sita a Milano in via Gallarate 311 – spiegain una nota – è promosso da una seria compagine azionaria che vede come promotori principali Vitofin (holding) e HB4 Holding (holding industriale). In pochi mesi sono già raccolti oltre 2.481.150 euro, con un investimento medio di 13.743 euro, sei appartamenti sono già stati venduti ...