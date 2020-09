Maltempo Sicilia, allagamenti a Catania: “I nostri allarmi sono rimasti inascoltati” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Piove e a Catania siamo alle solite, con vaste aree della zona industriale e il Villaggio Santa Maria Goretti sommerse dall’acqua: in pericolo i lavoratori, le aziende e le famiglie. Restano ancora una volta inascoltati gli allarmi continui che abbiamo lanciato”. Lo afferma in una nota in merito ai danni causati dal Maltempo di stamane in citta’ il segretario generale Maurizio Attanasio e i segretari generali delle federazioni Giuseppe Coco (Femca), Piero Nicastro (Fim), Giuseppe Passanisi (Flaei), Rita Ponzo (Fisascat) e Mauro Torrisi (Fit), che si chiedono “Quando si interverrà? Quando i danni saranno così gravi che anche qualche attività produttiva non potrà più riaprire?“. “Dopo tanto parlare e alcuni interventi effettuati dell’Irsap – ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) “Piove e asiamo alle solite, con vaste aree della zona industriale e il Villaggio Santa Maria Goretti sommerse dall’acqua: in pericolo i lavoratori, le aziende e le famiglie. Restano ancora una volta inascoltati glicontinui che abbiamo lanciato”. Lo afferma in una nota in merito ai danni causati daldi stamane in citta’ il segretario generale Maurizio Attanasio e i segretari generali delle federazioni Giuseppe Coco (Femca), Piero Nicastro (Fim), Giuseppe Passanisi (Flaei), Rita Ponzo (Fisascat) e Mauro Torrisi (Fit), che si chiedono “Quando si interverrà? Quando i danni saranno così gravi che anche qualche attività produttiva non potrà più riaprire?“. “Dopo tanto parlare e alcuni interventi effettuati dell’Irsap – ...

