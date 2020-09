Maltempo in Sicilia, forti temporali provocano nubifragi tra Catania, Augusta e Lentini [LIVE] (Di lunedì 14 settembre 2020) Inizia all’insegna del Maltempo la nuova settimana in Sicilia: sta diluviando tra Catania, Augusta e Lentini a causa di un violento temporale stazionario che persiste dall’alba sull’area meridionale della provincia etnea e nel siracusano. Sono già caduti 65mm di pioggia a Lentini, 33mm a Catania, 23mm a Francofonte e 10mm ad Augusta, mentre continua a diluviare. La temperatura è crollata a +20°C a Catania, +19°C ad Augusta, addirittura +18°C a Lentini e Francofonte: il clima è tipicamente autunnale, e già nel weekend le zone meridionali dell’isola erano state flagellate da piogge torrenziali con accumuli pluviometrici significativi, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Inizia all’insegna della nuova settimana in: sta diluviando traa causa di un violento temporale stazionario che persiste dall’alba sull’area meridionale della provincia etnea e nel siracusano. Sono già caduti 65mm di pioggia a, 33mm a, 23mm a Francofonte e 10mm ad, mentre continua a diluviare. La temperatura è crollata a +20°C a, +19°C ad, addirittura +18°C ae Francofonte: il clima è tipicamente autunnale, e già nel weekend le zone meridionali dell’isola erano state flagellate da piogge torrenziali con accumuli pluviometrici significativi, ...

Con il subentrare e l'avanzare della serata corrente le condizioni meteo sulla Sicilia si apprestano a migliorare dopo il violento maltempo che ha colpito quest'oggi soprattutto il ragusano e il sirac ...

