Maltempo | da Ue 211 milioni a Italia per danni autunno 2019

(Di lunedì 14 settembre 2020) BRUXELLES - Via libera della Commissione europea allo stanziamento di 211,7di euro all'per icausati dalin tutto il Paese e culminati nell'alluvione a Venezia nell'...

FASIbiz : Maltempo 2019: dall’UE arrivano 211 milioni all’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo 211

La Gazzetta del Mezzogiorno

BRUXELLES - Via libera della Commissione europea allo stanziamento di 211,7 milioni di euro all'Italia per i danni causati dal maltempo in tutto il Paese e culminati nell'alluvione a Venezia nell'autu ...