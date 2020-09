AntoVitiello : #Maldini a sky: “#Tonali è qui grazie alla sua determinazione, era impensabile un mese fa. La proprietà ha cambiato… - AntoVitiello : #Tonali in conferenza: “Appena ho saputo del #Milan ho chiuso le porte alle altre squadre. L'inizio è stata una for… - sportli26181512 : Maldini: 'Tonali-Milan impensabile un mese fa, la proprietà ha cambiato rotta': Paolo Maldini, intervistato da Sky… - zazoomblog : Maldini: «Tonali-Milan impensabile un mese fa: Elliott ha cambiato rotta» - #Maldini: #«Tonali-Milan #impensabile - RuiDunsta : RT @AntoVitiello: #Maldini a sky: “#Tonali è qui grazie alla sua determinazione, era impensabile un mese fa. La proprietà ha cambiato rotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini Tonali

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della conferenza stampa di presentazione di Tonali Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sk ...Atteso, annunciato e in attesa dell'esordio ufficiale: Sandro Tonali si è presentato come nuovo giocatore del Milan, con la maglia numero 8 come - per sua stessa ammissione - sognato da bambino: "La m ...