Mala movida, locali chiusi e sanzioni a mini market (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo episodio di “Mala movida” nelle vie attorno a Piazza Vittorio Veneto. Questa volta in via Matteo Pescatore dove gli agenti di polizia hanno notificato la sospensione della licenza e conseguente chiusura dell’esercizio per 7 giorni come risultato delle indagini su un episodio di violenza dello scorso 6 settembre. In piena notte, infatti, un cittadino marocchino riferiva alla Volante di essere stato aggredito all’interno del bar, a calci e pugni, da un gruppo di persone e che l’aggressione si era protratta anche al di fuori del locale, dove era stata coinvolta come parte lesa un’altra persona, un cittadino tunisino. In zona San Salvario invece sono stati sanzionati con multe di 160 euro due market, tra via Nizza e via Saluzzo, per la vendita di bevande alcoliche dopo le ore ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 settembre 2020) Nuovo episodio di “” nelle vie attorno a Piazza Vittorio Veneto. Questa volta in via Matteo Pescatore dove gli agenti di polizia hanno notificato la sospensione della licenza e conseguente chiusura dell’esercizio per 7 giorni come risultato delle indagini su un episodio di violenza dello scorso 6 settembre. In piena notte, infatti, un cittadino marocchino riferiva alla Volante di essere stato aggredito all’interno del bar, a calci e pugni, da un gruppo di persone e che l’aggressione si era protratta anche al di fuori del locale, dove era stata coinvolta come parte lesa un’altra persona, un cittadino tunisino. In zona San Salvario invece sono stati sanzionati con multe di 160 euro due, tra via Nizza e via Saluzzo, per la vendita di bevande alcoliche dopo le ore ...

nuovasocieta : Mala movida, locali chiusi e sanzioni a mini market - LaStampa : Sanzionati per vendita di alcolici e mancato rispetto delle distanze anche tre locali a San Salvario e in via Rossi… - StampaTorino : “Mala movida”: rissa notturna all’interno, chiusura per un esercizio di via Matteo Pescatore - telecitynews24 : ?? TORINO: CHIUSURE E SANZIONI PER LA 'MALA MOVIDA' ?? Tanti i provvedimenti ?? - ladyrosmarino : RT @CorriereTorino: Piazza Vittorio e mala movida, la Procura apre un fascicolo La denuncia dei residenti -

Ultime Notizie dalla rete : Mala movida “Mala movida”: rissa notturna all’interno, chiusura per un esercizio di via Matteo Pescatore La Stampa Torino. Marocchino aggredito dal “branco” all’interno di un bar, locale chiuso

Ancora episodi di “mala-movida” a Torino. Quello più recente è una mega-rissa scoppiata all’interno di un locale di via Matteo Pescatore 18/F, che ha visto come vittima un cittadino marocchino ed un t ...

Assembramenti e bevande alcoliche dopo le 21: due market sanzionati a San Salvario ed un locale chiuso

Due market sanzionati a San Salvario ed un locale chiuso temporaneamente in via Rossini 1. E’ il bilancio delle operazioni di contrasto della mala-movida a Torino, entrambe fatte nel weekend. Venerdì ...

Ancora episodi di “mala-movida” a Torino. Quello più recente è una mega-rissa scoppiata all’interno di un locale di via Matteo Pescatore 18/F, che ha visto come vittima un cittadino marocchino ed un t ...Due market sanzionati a San Salvario ed un locale chiuso temporaneamente in via Rossini 1. E’ il bilancio delle operazioni di contrasto della mala-movida a Torino, entrambe fatte nel weekend. Venerdì ...