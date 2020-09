Maison Cilento realizza la cravatta e il foulard ufficiali dei Campionati mondiali di sci del 2021 a Cortina (Di lunedì 14 settembre 2020) Saranno della Maison Cilento 1780 la cravatta e il foulard usati dallo staff italiano nei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si terranno il prossimo febbraio 2021 a Cortina. Ieri la consegna ufficiale della cravatta e del foulard al sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, che commenta: “È un vero piacere per Cortina aver stretto questa collaborazione con una azienda simbolo nel mondo dell’alta sartoria di eccellenza e portabandiera dell’Italia, in perfetta sintonia con la Regina delle Dolomiti e con i mondiali di sci alpino Cortina 2021”. “È un grande privilegio per me poter realizzare degli accessori per uno degli appuntamenti sportivi più ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020) Saranno della1780 lae ilusati dallo staff italiano nei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si terranno il prossimo febbraioa Cortina. Ieri la consegna ufficiale dellae delal sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, che commenta: “È un vero piacere per Cortina aver stretto questa collaborazione con una azienda simbolo nel mondo dell’alta sartoria di eccellenza e portabandiera dell’Italia, in perfetta sintonia con la Regina delle Dolomiti e con idi sci alpino Cortina”. “È un grande privilegio per me poterre degli accessori per uno degli appuntamenti sportivi più ...

