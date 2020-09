Magalli torna in tv con I Fatti Vostri: attacco in diretta ad Adriana Volpe (Di lunedì 14 settembre 2020) Continua la guerra infinita tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Lunedì 14 settembre 2020 è partita su Rai 2 la nuova edizione de I Fatti Vostri e il conduttore non ha perso occasione per attaccare l’ex collega. Presentando la nuova partner Samanta Togni, Magalli non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 14 settembre 2020) Continua la guerra infinita tra Giancarlo. Lunedì 14 settembre 2020 è partita su Rai 2 la nuova edizione de Ie il conduttore non ha perso occasione per attaccare l’ex collega. Presentando la nuova partner Samanta Togni,non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

I Fatti vostri compie 30 anni e torna su Rai 2 con tante novità

E’ ormai tutto pronto per il debutto di Giancarlo Magalli con la nuova edizione dei Fatti vostri. Un traguardo importante quello che il programma sta per raggiungere: 30 anni in compagnia dei Fatti vo ...

