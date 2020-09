“Ma quale antipolitica, io ex comunista oggi 80enne del Pd voto Sì e ne sono convinto, non c’è altro tempo da perdere” (Di lunedì 14 settembre 2020) “A oltre 80 anni non ho più tempo per attendere i ritardatari! altro che antipolitica, la mia scelta per il “Sì” è una convinta e consapevole scelta politica!”. Maurizio Davolio ha l’aria gentile di chi è una vita che si interessa alla politica, ma senza urlare. Lo incontriamo a Modena, alla Festa dell’Unità del partito Democratico ed è uno dei tanti militanti che voterà “Sì” il 20 e 21 settembre per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Quella linea del “Sì” che è la stessa indicata dal segretario Dem Nicola Zingaretti dopo la direzione nazionale, ma che Maurizio dice “di scegliere consapevolmente e non per una decisione dall’alto”. “Tutto il vecchiume – spiega a TPI ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) “A oltre 80 anni non ho piùper attendere i ritardatari!che, la mia scelta per il “Sì” è una convinta e consapevole scelta politica!”. Maurizio Davolio ha l’aria gentile di chi è una vita che si interessa alla politica, ma senza urlare. Lo incontriamo a Modena, alla Festa dell’Unità del partito Democratico ed è uno dei tanti militanti che voterà “Sì” il 20 e 21 settembre per il Referendum sul taglio dei parlamentari. Quella linea del “Sì” che è la stessa indicata dal segretario Dem Nicola Zingaretti dopo la direzione nazionale, ma che Maurizio dice “di scegliere consapevolmente e non per una decisione dall’alto”. “Tutto il vecchiume – spiega a TPI ...

