M5s, Casaleggio: 'Troppi non pagano i 300 euro, servizi di Rousseau ridotti' (Di lunedì 14 settembre 2020) 'Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del M5s, saremo costretti a ridurre diversi servizi e strumenti' come Rousseau . Lo si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) 'Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del M5s, saremo costretti a ridurre diversie strumenti' come. Lo si ...

fattoquotidiano : M5S / DI MAIO SPINGE PER LA SEGRETERIA Ormai lo dice dritto: serve una segreteria politica, votata dagli iscritti s… - ilfoglio_it : Troppi morosi nel M5s: #Casaleggio spegne Rousseau. La lettera sfogo del figlio di Gianroberto: da oggi diminuirann… - fanpage : I parlamentari del Movimento Cinque Stelle non pagano quanto dovuto per la piattaforma Rousseau. Così Davide Casal… - Paroledipaola : RT @ilfoglio_it: Troppi morosi nel M5s: #Casaleggio spegne Rousseau. La lettera sfogo del figlio di Gianroberto: da oggi diminuiranno i ser… - Topo_Ligio : RT @Topo_Ligio: Il suo curriculum: Prima era iscritto all'Italia dei Valori di cui era coordinatore nazionale, gestendo il sito Antonio Di… -