M5s, Casaleggio: 'Troppi morosi, servizi di Rousseau ridotti' (Di lunedì 14 settembre 2020) 'Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del M5s, saremo costretti a ridurre diversi servizi e strumenti' come Rousseau. Lo si legge ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) 'Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravità di diversi portavoce del M5s, saremo costretti a ridurre diversie strumenti' come. Lo si legge ...

fattoquotidiano : M5S / DI MAIO SPINGE PER LA SEGRETERIA Ormai lo dice dritto: serve una segreteria politica, votata dagli iscritti s… - ilfoglio_it : Troppi morosi nel M5s: #Casaleggio spegne Rousseau. La lettera sfogo del figlio di Gianroberto: da oggi diminuirann… - fattoquotidiano : M5s, Di Maio a Skytg24: “Io e Grillo abbastanza in sintonia. Con Casaleggio? Nel Movimento ci sono visioni differen… - EffimeraAlkimia : RT @ilfoglio_it: Troppi morosi nel M5s: #Casaleggio spegne Rousseau. La lettera sfogo del figlio di Gianroberto: da oggi diminuiranno i ser… - Mario84441682 : M5s allo sbando, i parlamentari grillini non pagano più Casaleggio. E Rousseau cade a pezzi -