M5s, Casaleggio e la lettera agli iscritti: «Troppi morosi, per colpa loro i servizi di Rousseau saranno ridotti. Mancano le entrate» (Di lunedì 14 settembre 2020) Come in una riunione di famiglia, Davide Casaleggio chiama a rapporto gli iscritti del M5s per parlare loro del solito problema, che periodicamente si ripresenta: i rimborsi. Solo che questa volta ci sono delle conseguenze, perché a rimetterci sarà Rousseau. Non ci sono più i soldi per tenere in piedi i tutti i servizi finora attivi sulla piattaforma di democrazia diretta tramite la quale il Movimento prende le sue decisioni. Casaleggio parla di «protratte e gravi morosità di diversi portavoce del MoVimento 5 Stelle che da Troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi». Per questa ragione, il figlio del fondatore e proprietario della Casaleggio Associati, annuncia: ...

