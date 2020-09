Ludovica Pagani | il decolleté è hot fra i canali di Venezia | fan impazziti

(Di lunedì 14 settembre 2020)splendida fra idi. Dopo aver presenziato alla 77a Mostra del Cinema, l'influencer si è data agli shooting che, ancora una volta, hanno fatto impazzire il web. L'ultimo scatto, per esempio, ha messo in mostra un decolleté che ha decisamente sovrastato il meraviglioso sfondo della città lagunare:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFHabgtJzaE/", il decolleté è hot fra idi: fanGolssip.

Chi aspettava il Festival di Venezia per ammirare décolleté scoperti e scorci sexy sarà rimasto un po’ deluso da questa edizione soft. Senza pubblico ad applaudire le star e con le mascherine a coprir ...Ludovica Pagani non delude gli oltre 2,6 milioni di follower che su Instagram ogni giorno ricoprono di like e commenti le sue foto. A scatenare i fan, questa volta, è una foto in costume dove è sdraia ...