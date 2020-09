Los Angeles, afroamericano spara a due poliziotti. E i Black lives matter esultano: “Speriamo muoiano” (Video) (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set – Un agguato in piena regola, spietato e volontariamente omicida. A Compton, sobborgo di Los Angeles, un afroamericano si è avvicinato a un’auto della polizia in sosta, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco sparando diversi colpi attraverso il finestrino. Poi è fuggito a gambe levate. Le telecamere di sorveglia stradale hanno inquadrato perfettamente la drammatica scena e la polizia ha diffuso su Twitter il Video dell’agguato. Due vice sceriffi, una donna di 31 anni madre di un bambino di sei e un uomo di 24 anni – entrambi divenuti poliziotti soltanto 14 mesi fa dopo aver superato lo stesso corso – sono stati centrati più volte dagli spari dell’aggressore. Tutti e due si trovano adesso al St. Francis Medical Center, ricoverati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set – Un agguato in piena regola, spietato e volontariamente omicida. A Compton, sobborgo di Los, unsi è avvicinato a un’auto della polizia in sosta, ha estratto una pistola e ha aperto il fuocondo diversi colpi attraverso il finestrino. Poi è fuggito a gambe levate. Le telecamere di sorveglia stradale hanno inquadrato perfettamente la drammatica scena e la polizia ha diffuso su Twitter ildell’agguato. Due vice sceriffi, una donna di 31 anni madre di un bambino di sei e un uomo di 24 anni – entrambi divenutisoltanto 14 mesi fa dopo aver superato lo stesso corso – sono stati centrati più volte dagli spari dell’aggressore. Tutti e due si trovano adesso al St. Francis Medical Center, ricoverati ...

MediasetTgcom24 : Agguato ad agenti a Los Angeles, Trump: se muoiono pena di morte per aggressore #usa - SkyTG24 : Usa, agenti feriti in agguato a Los Angeles. Trump: 'Se muoiono, pena di morte per killer' - repubblica : Los Angeles, agguato contro due vice sceriffi: sono gravi. Taglia da 100 mila dollari per individuare l'aggressore… - raramenteassale : RT @francescatotolo: #LosAngeles, un afroamericano spara a due poliziotti, ricoverati poi in gravissime condizioni. Fuori dall’ospedale i #… - mariameli3 : RT @francescatotolo: #LosAngeles, un afroamericano spara a due poliziotti, ricoverati poi in gravissime condizioni. Fuori dall’ospedale i #… -