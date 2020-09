L’oroscopo di GF Vip 5 | lo spettacolo potrebbe oscurare la realtà

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 14 settembre 2020) Alfonso Signorini - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5, come tutti i programmi che partono in questo periodo, può godere della fortuna del trigono che il Sole forma con Giove, Saturno e Plutone. Tre pianeti che in una posizione così armonica, regalano la sensazione che l’intero mondo ti sorrida e sia lì a fare il tifo per te. Nello specifico è Plutone il maggior alleato di un programma di questo genere, che rende tutti particolarmente appagati dallo spiare nel buco della serratura e accentua il voyeurismo generale. “Niente ha il potere di allargare tanto la mente quanto l’investigazione sistematica dei fatti osservabili” (Marco Aurelio) Realtà o? Il rischio più alto che questa edizione corre è quello di apparire poco credibile. Nettuno, in opposizione, minaccia di minare ...