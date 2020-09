Loretta Goggi | «I miei 70 anni da pesce pilota»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il 29 settembre, come la canzone di Lucio Battisti. «Del 1950, come quella di Amedeo Minghi. Ho ben due brani dedicati al mio compleanno. Berlusconi e Bersani, che sono nati lo stesso giorno, ne hanno uno solo!». È di ottimo umore,(«“Ma tu ridi sempre?” si stupì Battisti»), iperattiva. «70di età, 60 di carriera… Mi impressiona che ogni momento della mia vita sia legato alla professione». Per non smentirsi, dal 18 settembre torna su Rai1 come giudice a Tale e Quale Show; dal primo ottobre arriverà nei cinema in Burraco fatale, a novembre in Ritorno al crimine e in Glassboy. Fra tre settimane sarà sul set di una fiction di Cinzia Th. Torrini, subito dopo nel film di Polo Ruffini Rido perché ti amo. ...