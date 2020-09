L’OMS sconsiglia il saluto coi gomiti: “Non si rispettano le distanze, meglio la mano sul cuore” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rilanciato ieri su Twitter una raccomandazione da lui stesso fatta a marzo: evitare di salutarsi con il gomito perché non consente di rispettare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio da Coronavirus. Ghebreyesus ha rinnovato la raccomandazione ritwittando il post dell’economista Diana Ortega: “L’OMS sconsiglia di salutare con il gomito: la cosa migliore è portare la mano al cuore. Il Direttore dell’OMS rifiuta questo saluto perché la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle“. A marzo Ghebreyesus scriveva: “Quando si salutano le persone, è meglio evitare i ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rilanciato ieri su Twitter una raccomandazione da lui stesso fatta a marzo: evitare di salutarsi con il gomito perché non consente di rispettare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio da Coronavirus. Ghebreyesus ha rinnovato la raccomandazione ritwittando il post dell’economista Diana Ortega: “L’OMSdi salutare con il gomito: la cosa migliore è portare laal cuore. Il Direttore dell’OMS rifiuta questoperché la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle“. A marzo Ghebreyesus scriveva: “Quando si salutano le persone, èevitare i ...

vincenzolamanna : L’OMS sconsiglia il saluto con il gomito Meglio portare una mano al cuore come ha proposto l’economista Diana Orteg… - 17marshan : RT @RollingStoneita: L’Oms sconsiglia il saluto col gomito: impedisce il metro di distanza. Per i maschi meglio restare lontani e portarsi… - Domenico_USA : RT @RollingStoneita: L’Oms sconsiglia il saluto col gomito: impedisce il metro di distanza. Per i maschi meglio restare lontani e portarsi… - RollingStoneita : L’Oms sconsiglia il saluto col gomito: impedisce il metro di distanza. Per i maschi meglio restare lontani e portar… - crispadafora : L’OMS sconsiglia di andare dal dentista: la risposta di ANDI -

Ultime Notizie dalla rete : L’OMS sconsiglia Coronavirus, Spagna «maglia nera» d’Europa: oltre 20 mila contagi in 7 giorni Corriere della Sera