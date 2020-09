Locatelli: "Scuole, non apriamo per richiudere" (Di lunedì 14 settembre 2020) “Non apriamo per richiudere”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli in un’intervista al Corriere della sera.“Le lezioni in presenza devono ricominciare - osserva - tutto il Paese e lo Stato hanno profuso il massimo dello sforzo per garantire la sicurezza. Senza contare l’attenzione massima per i trasporti che dovranno sostenere un numero elevatissimo di passeggeri tra studenti e operatori”.Poi, dice: “teniamo conto che un problema così complesso richiede la partecipazione di tutti. Famiglie, studenti, docenti. Non si può pensare che la responsabilità sia demandata solo a chi decide. Sono certo che con l’impegno di tutti non solo la scuola riapre, ma si arriverà fino alla fine dell’anno”.“Qualche ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) “Nonper”. Così il presidente del Consiglio superiore di sanità Francoin un’intervista al Corriere della sera.“Le lezioni in presenza devono ricominciare - osserva - tutto il Paese e lo Stato hanno profuso il massimo dello sforzo per garantire la sicurezza. Senza contare l’attenzione massima per i trasporti che dovranno sostenere un numero elevatissimo di passeggeri tra studenti e operatori”.Poi, dice: “teniamo conto che un problema così complesso richiede la partecipazione di tutti. Famiglie, studenti, docenti. Non si può pensare che la responsabilità sia demandata solo a chi decide. Sono certo che con l’impegno di tutti non solo la scuola riapre, ma si arriverà fino alla fine dell’anno”.“Qualche ...

Corriere : Parla Locatelli (Iss): «Non richiuderemo la scuola» - HuffPostItalia : Locatelli: 'Scuole, non apriamo per richiudere' - Corriere : C’è il rischio di tornare indietro? «No, non ci sono i presupposti per ripristinare chiusure. Siamo sempre il Paese… - klaudio_8 : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Scuole, non apriamo per richiudere' - pccpla : RT @HuffPostItalia: Locatelli: 'Scuole, non apriamo per richiudere' -