Locatelli: “Ho troppa stima dei genitori per pensare che portino i figli a scuola con la febbre” (Di lunedì 14 settembre 2020) «Non apriamo per richiudere» È il messaggio del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, affidato al Corriere della Sera in vista della riaperture delle scuole. Le decisioni prese e le precauzioni per evitare il contagio ci sono, ma non basta, c’è bisogno della collaborazione di tutti affinché funzioni e la scuola possa procedere in sicurezza. Anche i ragazzi vanno responsabilizzati, perché non è verosimile che, ad esempio non incontrino i nonni «È poco sostenibile che i bambini non debbano avere contatti con i nonni, sarebbe una deprivazione di affetto. Gli alunni saranno resi consapevoli che essere responsabili nei comportamenti significa proteggere i loro amati nonni». È evidente l’aumento dei casi e anche dei ricoveri in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) «Non apriamo per richiudere» È il messaggio del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco, affidato al Corriere della Sera in vista della riaperture delle scuole. Le decisioni prese e le precauzioni per evitare il contagio ci sono, ma non basta, c’è bisogno della collaborazione di tutti affinché funzioni e lapossa procedere in sicurezza. Anche i ragazzi vanno responsabilizzati, perché non è verosimile che, ad esempio non incontrino i nonni «È poco sostenibile che i bambini non debbano avere contatti con i nonni, sarebbe una deprivazione di affetto. Gli alunni saranno resi consapevoli che essere responsabili nei comportamenti significa proteggere i loro amati nonni». È evidente l’aumento dei casi e anche dei ricoveri in ...

