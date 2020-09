LIVE Non è la D’Urso, Rocco Casalino parla del Grande Fratello: ‘Etichetta negativa a vita’ (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel corso della prima puntata di LIVE Non è La D’Urso 2020 è stata organizzata una piccola reunion con tutti i concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello: il papà di tutti i reality show italiani. In studio, però, sono apparsi solo otto dei dieci concorrenti: assenti giustificati sono stati Pietro Taricone – deceduto un decennio fa – e Rocco Casalino, assente per ragioni istituzionali visto il suo ruolo di responsabile della comunicazione al Governo Conte. Eppure, nonostante l’assenza, Rocco Casalino si è voluto comunque unire alla celebrazioni del ventennale dalla prima puntata del Grande Fratello con una lettera inviata alla redazione del talk festivo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel corso della prima puntata diNon è La D’Urso 2020 è stata organizzata una piccola reunion con tutti i concorrenti della prima storica edizione del: il papà di tutti i reality show italiani. In studio, però, sono apparsi solo otto dei dieci concorrenti: assenti giustificati sono stati Pietro Taricone – deceduto un decennio fa – e, assente per ragioni istituzionali visto il suo ruolo di responsabile della comunicazione al Governo Conte. Eppure, nonostante l’assenza,si è voluto comunque unire alla celebrazioni del ventennale dalla prima puntata delcon una lettera inviata alla redazione del talk festivo di ...

L'assicurazione di Azzolina: "Se un bimbo risulterà positivo, test rapidi ai contatti"

AGI - La scelta di far misurare la febbre a casa "è una scelta molto ponderata fatta dal comitato tecnico": lo spiega la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a 'Domenica live su Canale 5. "Immagi ...

AGI - La scelta di far misurare la febbre a casa "è una scelta molto ponderata fatta dal comitato tecnico": lo spiega la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'Domenica live su Canale 5. "Immagi ...