LIVE – Giorgi-Yastremska 5-7, 3-3 Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 14 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match fra Camila Giorgi e Dayana Yastremska, valevole per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. L’azzurra dovrà vedersela contro uno dei migliori prospetti del circuito femminile, avversaria ostica e contro la quale è difficile imporsi. Sportface.it vi accompagnerà mediante un LIVE testuale, in programma non prima delle ore 19.00 italiane di lunedì 14 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE FEMMINILE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Giorgi-Yastremska 5-7, 3-3 PRIMO SET – Rovescio lungolinea vincente dell’ucraina! ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Ile latestuale del match fra Camilae Dayana, valevole per il primo turno degliBNL d’Italia. L’azzurra dovrà vedersela contro uno dei migliori prospetti del circuito femminile, avversaria ostica e contro la quale è difficile imporsi. Sportface.it vi accompagnerà mediante untestuale, in programma non prima delle ore 19.00 italiane di lunedì 14 settembre. Segui ilsu Sporface.it IL TABELLONE FEMMINILE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA5-7, 3-3 PRIMO SET – Rovescio lungolinea vincente dell’ucraina! ...

zazoomblog : LIVE – Giorgi-Yastremska 4-5 Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Giorgi-Yastremska… - zazoomblog : LIVE – Giorgi-Yastremska 2-5 Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Giorgi-Yastremska… - zazoomblog : LIVE – Giorgi-Yastremska 1-3 Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Giorgi-Yastremska… - flamminiog : RT @federtennis: Giornata d'esordio per 4 italiani e 2 italiane al Foro! ??Mager vs Dimitrov ??Paolini vs Sevastova - LIVE su @SuperTennisTv… - federtennis : Giornata d'esordio per 4 italiani e 2 italiane al Foro! ??Mager vs Dimitrov ??Paolini vs Sevastova - LIVE su… -