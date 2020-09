LIVE – Giorgi-Yastremska 1-3, Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 14 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match fra Camila Giorgi e Dayana Yastremska, valevole per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. L’azzurra dovrà vedersela contro uno dei migliori prospetti del circuito femminile, avversaria ostica e contro la quale è difficile imporsi. Sportface.it vi accompagnerà mediante un LIVE testuale, in programma non prima delle ore 19.00 italiane di lunedì 14 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE FEMMINILE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Giorgi-Yastremska 1-3 PRIMO SET – BREAK Yastremska! L’ucraina ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Ile latestuale del match fra Camilae Dayana, valevole per il primo turno degliBNL d’Italia. L’azzurra dovrà vedersela contro uno dei migliori prospetti del circuito femminile, avversaria ostica e contro la quale è difficile imporsi. Sportface.it vi accompagnerà mediante untestuale, in programma non prima delle ore 19.00 italiane di lunedì 14 settembre. Segui ilsu Sporface.it IL TABELLONE FEMMINILE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA1-3 PRIMO SET – BREAK! L’ucraina ...

flamminiog : RT @federtennis: Giornata d'esordio per 4 italiani e 2 italiane al Foro! ??Mager vs Dimitrov ??Paolini vs Sevastova - LIVE su @SuperTennisTv… - federtennis : Giornata d'esordio per 4 italiani e 2 italiane al Foro! ??Mager vs Dimitrov ??Paolini vs Sevastova - LIVE su… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giorgi LIVE Giorgi-Yastremska 1-2, Wta Roma in DIRETTA: azzurra in difficoltà al servizio OA Sport LIVE Giorgi-Yastremska, Wta Roma in DIRETTA: sfida ostica per la marchigiana

18.40 Sfida complicata quella che attende l’azzurra che dovrà necessariamente trovare una prestazione equilibrata evitando gli alti e bassi che spesso hanno condizionato i suoi match. 18.35 Sono tre i ...

Camila Giorgi-Dayana Yastremska oggi, Internazionali d’Italia: orario, programma, tv, streaming

Inizia oggi, lunedì 14 settembre alle ore 19.00, il viaggio agli Internazionali d’Italia 2020 di Camila Giorgi che sfiderà Dayana Yastremska. Una sfida molto insidiosa per l’azzurra che si troverà di ...

18.40 Sfida complicata quella che attende l’azzurra che dovrà necessariamente trovare una prestazione equilibrata evitando gli alti e bassi che spesso hanno condizionato i suoi match. 18.35 Sono tre i ...Inizia oggi, lunedì 14 settembre alle ore 19.00, il viaggio agli Internazionali d’Italia 2020 di Camila Giorgi che sfiderà Dayana Yastremska. Una sfida molto insidiosa per l’azzurra che si troverà di ...