LIVE – Dinamo Sassari-Pesaro 32-31, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 14 settembre 2020) Banco di Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro in campo ad Olbia nell’ultima giornata del gruppo D della Supercoppa 2020 di Serie A1. I sardi attualmente in vetta al girone cercano un successo per staccare il pass che vale le Final Four di Bologna. I marchigiani cercheranno invece riscatto dopo la sconfitta del confronto d’andata. Palla a due alle ore 21.00 di lunedì 14 settembre, su Sportface potrete seguire il match LIVE. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Pesaro 32-31 15′ – Tambone realizza da 2, marchigiani a -1. 32-31. 14′ – ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Banco di Sardegnae Carpegna Prosciuttoin campo ad Olbia nell’ultima giornata del gruppo D delladi Serie A1. I sardi attualmente in vetta al girone cercano un successo per staccare il pass che vale le Final Four di Bologna. I marchigiani cercheranno invece riscatto dopo la sconfitta del confronto d’andata. Palla a due alle ore 21.00 di lunedì 14 settembre, su Sportface potrete seguire il match. IL REGOLAMENTO DELLARISULTATI E CLASSIFICHEAGGIORNA LA32-31 15′ – Tambone realizza da 2, marchigiani a -1. 32-31. 14′ – ...

LegaBasketA : Termina il 1 °quarto al Geovillage di Olbia con la @dinamo_sassari avanti di 5 punti: 28-23 sulla @VLPesaro ??Match… - OA_Sport : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: si gioca per le Final Four - HappycasaNBB : RT @LegaBasketA: Sarà il Girone D della @Eurosport_IT #LBASupercoppa ad aprire e chiudere la serata di ?????? Ore 1??7??:0??0?? @HappycasaNBB… - LegaBasketA : Sarà il Girone D della @Eurosport_IT #LBASupercoppa ad aprire e chiudere la serata di ?????? Ore 1??7??:0??0??… - infoitsport : LIVE Virtus Roma-Dinamo Sassari 76-99, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: un super Tillman trascina i sardi, ca… -