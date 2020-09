Lite Neymar-Gonzalez, comunicato del Psg: «La LFP faccia luce sui fatti, basta razzismo» (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Paris Saint Germain ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo la Lite scoppiata tra Neymar e Gonzalez Dopo il caos scoppiato nei minuti finali di Psg-Marsiglia, il club capitolino ha deciso di pubblicare un comunicato sul suo sito ufficiale. «Il Psg sostiene con forza Neymar, che ha confermato di essere stato vittima di insulti razzisti da parte di un avversario. Il club ricorda che non c’è spazio per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e invita tutti a schierarsi contro tutte le sue manifestazioni in tutto il mondo. Da più di 15 anni, il Club è fortemente impegnato nella lotta contro tutte le forme di discriminazione insieme ai suoi partner come SOS Racisme, Licra o Sportitude. Il Paris Saint-Germain ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Paris Saint Germain ha pubblicato unufficiale dopo lascoppiata traDopo il caos scoppiato nei minuti finali di Psg-Marsiglia, il club capitolino ha deciso di pubblicare unsul suo sito ufficiale. «Il Psg sostiene con forza, che ha confermato di essere stato vittima di insulti razzisti da parte di un avversario. Il club ricorda che non c’è spazio per ilnella società, nel calcio o nelle nostre vite e invita tutti a schierarsi contro tutte le sue manifestazioni in tutto il mondo. Da più di 15 anni, il Club è fortemente impegnato nella lotta contro tutte le forme di discriminazione insieme ai suoi partner come SOS Racisme, Licra o Sportitude. Il Paris Saint-Germain ...

