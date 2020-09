L'Italia tra emigrazione e immigrazione. Intervista a G. Cerchia, Università del Molise (Di lunedì 14 settembre 2020) La scorsa settimana, con un incontro sulla raccolta di saggi dal titolo “Tra accoglienza e pregiudizio. Emigrazioni e immigrazioni nella storia dell'ultimo secolo: da Sacco e Vanzetti a Jerry Essan Masslo”, si è conclusa la serie di eventi che quest'anno ha caratterizzato le attività estive delle “Piazze dei Saperi e dei Colori”, iniziativa di divulgazione culturale tenutasi a Castel Volturno. Il volume parte da una riflessione sulla drammatica vicenda di Sacco e Vanzetti (immigrati Italiani (...) - Società / immigrazione, Università, Integrazione, , emigrazione Leggi su feedproxy.google (Di lunedì 14 settembre 2020) La scorsa settimana, con un incontro sulla raccolta di saggi dal titolo “Tra accoglienza e pregiudizio. Emigrazioni e immigrazioni nella storia dell'ultimo secolo: da Sacco e Vanzetti a Jerry Essan Masslo”, si è conclusa la serie di eventi che quest'anno ha caratterizzato le attività estive delle “Piazze dei Saperi e dei Colori”, iniziativa di divulgazione culturale tenutasi a Castel Volturno. Il volume parte da una riflessione sulla drammatica vicenda di Sacco e Vanzetti (immigratini (...) - Società /;, Integrazione, ,

