Listeria | salmonella e plastica | supermercati costretti a ritirare diversi prodotti

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo il caso di Lidl e Metro costrette aalcuni tipi di carne, dopo i richiami delle barrette di noci dal Brasile per via di sospetta presenza die frammenti di vetro e la cioccolata Conad, il Ministero della Salute ha dovuto richiamare altripotenzialmente contaminati e pericolosi per la nostra salute. Salmone perTutti iUnes sono statidai propri punti vendita il loro salmone norvegese affumicato 100 g., marchio Unes prodotto da Sicily Food srl (via Miniera Mintini, 92921 Aragona (AG)) con queste caratteristiche: lotto di produzione: SA75-22620 scadenza: 22/09/2020 Il motivo è la possibile presenza dimonocytogenes. Si tratta di un batterio presente nel ...