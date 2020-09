Lewis Hamilton vince in pista e sul podio (battendosi per i diritti civili) (Di lunedì 14 settembre 2020) Un fuoriclasse, un modello, un uomo impegnato, un campione che infila un record dietro l’altro e che resterà nella storia della Formula 1, forse – la strada è quella – come il più grande di tutti i tempi. Lewis Hamiltom al Mugello ha dato l’ennesima conferma di essere speciale, in pista e fuori. Ha vinto il Gp, ipotecando un altro titolo: sarebbe il 7°, il 4° consecutivo per l’inglese, che dal 2017 ad oggi non fa altro che vincere. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 settembre 2020) Un fuoriclasse, un modello, un uomo impegnato, un campione che infila un record dietro l’altro e che resterà nella storia della Formula 1, forse – la strada è quella – come il più grande di tutti i tempi. Lewis Hamiltom al Mugello ha dato l’ennesima conferma di essere speciale, in pista e fuori. Ha vinto il Gp, ipotecando un altro titolo: sarebbe il 7°, il 4° consecutivo per l’inglese, che dal 2017 ad oggi non fa altro che vincere.

