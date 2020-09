LEO SENA, DUTTILITÀ BRASILIANA PER IL NUOVO SPEZIA (Di lunedì 14 settembre 2020) Lo SPEZIA potrebbe presto abbracciare un giovane talento brasiliano. Continua a suon di colpi importanti il calciomercato della squadra ligure che, al primo anno in Serie A, non vuole deludere le aspettative dei propri tifosi e sta costruendo, sotto l’occhio vigile del direttore generale, Mauro Meluso, un buon mix tra giocatori italiani in rampa di lancio e profili interessanti prelevati dall’estero (il portiere ex PSV Eindhoven Joroen Zoet su tutti). L’ultimo nome finito sul taccuino di Meluso è quello di Leonardo de Souza SENA, al secolo Lèo SENA. SENA è un duttile centrocampista brasiliano in forza all’Atletico Mineiro, nato il 31 dicembre del 1995 a San Paolo. È un giocatore eclettico a cui piace variare la propria posizione nella fascia centrale del campo, nasce ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Lopotrebbe presto abbracciare un giovane talento brasiliano. Continua a suon di colpi importanti il calciomercato della squadra ligure che, al primo anno in Serie A, non vuole deludere le aspettative dei propri tifosi e sta costruendo, sotto l’occhio vigile del direttore generale, Mauro Meluso, un buon mix tra giocatori italiani in rampa di lancio e profili interessanti prelevati dall’estero (il portiere ex PSV Eindhoven Joroen Zoet su tutti). L’ultimo nome finito sul taccuino di Meluso è quello di Leonardo de Souza, al secolo Lèoè un duttile centrocampista brasiliano in forza all’Atletico Mineiro, nato il 31 dicembre del 1995 a San Paolo. È un giocatore eclettico a cui piace variare la propria posizione nella fascia centrale del campo, nasce ...

