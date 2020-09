Lega | il commercialista intercettato | “Su Cormano porcherie | hanno inventato che costava il doppio” E spunta l’incarico per vendere la sede di via Bellerio | “Si rischiava il sequestro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) La vendita del capannone alla Lombardia film commission? “cheil doppio“. Sembra l’atto d’accusa della procura di Milano e invece è l’intercettazione di uno degli uomini al centro dell’ultimo scandalo che imbarazza la. A definire la compravendita immobiliare come una “porcheria” è Michele Scillieri, uno dei tre commercialisti vicini al Carroccio finito agli arresti nei giorni scorsi. Titolare dello studio in via Privata delle Stelline 1, a Milano, dove ilfattoquotidiano.it ha scoperto che era stata domiciliata lafantasma dellaper Salvini premier, il nuovo partito nazionale creato dall’ex ministro dell’Interno, Scillieri è uno degli uomini al centro ...