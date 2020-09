Le squadre di Premier al Governo: «Test per aprire gli stadi» (Di lunedì 14 settembre 2020) Le squadre di Premier League hanno scritto al Governo inglese chiedendo un Test per aprire gli stadi al pubblico Le squadre di Premier League hanno deciso di scrivere al Governo inglese per provare a riaprire gli stadi al pubblico. Come riporta l’ANSA alla base della richiesta, la constatazione che «mille sostenitori non forniscono alcuna opportunità di Testare e valutare adeguatamente le misure progettate per massimizzare la sicurezza dei tifosi stessi». Ogni partita porterebbe perdite economiche per i club, costretti a predisporre le misure precauzionali a tutela degli spettatori. È stato calcolato che ogni mese di calcio senza spettatori costa a tutto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) LediLeague hanno scritto alinglese chiedendo unperglial pubblico LediLeague hanno deciso di scrivere alinglese per provare a riglial pubblico. Come riporta l’ANSA alla base della richiesta, la constatazione che «mille sostenitori non forniscono alcuna opportunità diare e valutare adeguatamente le misure progettate per massimizzare la sicurezza dei tifosi stessi». Ogni partita porterebbe perdite economiche per i club, costretti a predisporre le misure precauzionali a tutela degli spettatori. È stato calcolato che ogni mese di calcio senza spettatori costa a tutto ...

Ci siamo quasi. Il Chelsea di Frank Lampard, una delle squadre più attese di questa Premier League, questa sera farà il proprio esordio in campionato nel Monday Night in programma contro il Brighton.

Le squadre nel loro stadio vincono tradizionalmente più partite rispetto a quelle giocate in trasferta, grazie all’impatto e al supporto dei fans. Il 304esimo Post settimanale del CIES Football Observ ...

