Lazio, visite mediche per Muriqi: in giornata la firma sul contratto (Di lunedì 14 settembre 2020) visite mediche per il nuovo acquisto della Lazio Vedat Muriqi, per come vice Immobile. Firmerà un contratto quadriennale Dopo la vicenda che ha visto coinvolto David Silva, la Lazio mette a segno un colpo in attacco. E' fatta ormai per l'arrivo dal Fenerbahce di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro classe 94. Il nuovo acquisto in questi minuti sta svolgendo le visite mediche di rito. In giornata firmerà un contratto quadriennale da due milioni di euro più bonus. Al Fenerbache una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Muriqi nella scorsa stagione in Turchia ha realizzato 17 reti e 7 assist. Alla Lazio sarà il vice di Immobile, titolare ...

